СМИ: Южная Корея решила отказаться от статуса развивающейся страны в ВТО

ТАСС, 25 октября. Южная Корея приняла решение отказаться от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По его данным, решение было принято в качестве уступки США, требующим реформирования организации.

Южная Корея сохраняла статус развивающейся страны с 1995 года для защиты своей сельскохозяйственной отрасли.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены положить конец практике ВТО по снисходительному отношению к Китаю и другим развивающимся странам в рамках правил международной торговли. Он обязал представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера "использовать все доступные средства", чтобы добиться от ВТО того, чтобы ее члены больше не претендовали на статус развивающихся стран, если их экономический потенциал указывает на то, что они больше не нуждаются в преференциях со стороны организации.

Развивающиеся страны, которые пока не считаются конкурентоспособными с развитыми странами, такими как США, получают больше преференций и пользуются процедурными преимуществами в спорах в рамках ВТО. Трамп неоднократно подвергал критике нормы ВТО еще до того, как стал главой государства.