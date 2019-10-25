Минфин США на время защитил Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в четверг в свою санкционную политику против Венесуэлы изменения, которые позволили защитить американскую нефтеперерабатывающую Citgo от кредиторов государственной нефтяной компании Боливарианской Республики PDVSA. Это следует из опубликованного заявления пресс-службы ведомства.

Citgo - американская "дочка" PDVSA, которой, по сути, управляет возглавляемая Хуаном Гуайдо венесуэльская оппозиция.

Министерство финансов запретило любого рода сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году, на три месяца - до 22 января 2020 года. Это время, указали американские власти, необходимо потратить на "реструктуризацию или рефинансирование платежей" компании. PDVSA должна выплатить в понедельник $913 млн по бондам, залогом по которым служит доля в Citgo, однако, как отмечают американские СМИ, у нее нет таких денег. Венесуэльская компания в связи с этим, вероятно, объявит дефолт, что дает право ее кредиторам претендовать и на акции Citgo. Однако, благодаря решению Минфина США держатели указанных облигаций не смогут обратить взыскание на заложенные по ним 50,1% акций американской компании. Минфин США отмечает, что через три месяца готов облегчить санкционный режим по Citgo, если венесуэльская оппозиция и кредиторы PDVSA договорятся.

При этом сторонники Гуайдо просили у Вашингтона на постоянной основе защитить Citgo от кредиторов. Американские обозреватели считают, что власти не пошли на такой шаг из-за нежелания вмешиваться в сферу частных сделок. Официальный представитель Citgo Кэтрин Босли заявила, что компания "удовлетворена решением Министерства финансов США".

Связь с "Роснефтью"

Ранее представитель "Роснефти" сообщил ТАСС, что возможный дефолт по облигациям PDVSA не влечет перехода 49,9% акций Citgo к зарубежной "дочке" "Роснефти" RTSA. Она является держателем залога, предоставленного PDVSA в обеспечение предоплат, выданных "Роснефтью" по поставочному контракту. При этом "Роснефть" неоднократно поясняла, что рассматривает акции Citgo как ликвидное обеспечение под выданную предоплату и намерений вступать в реальное владение и управление компанией не имеет

С 2014 года "Роснефть" выдавала PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов авансы на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo.

"Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует несколько совместных с PDVSA проектов по разведке и добыче нефти. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы этих проектов оцениваются в 20,5 млрд т нефти.

Ситуация вокруг кредиторов

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того, как вашингтонская администрация признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.

В 2016 году правительство Мадуро заключило сделку с некоторыми держателями облигаций PDVSA, согласившись обменять свои облигации на новые, срок погашения которых наступает в 2020 году. Мадуро предоставил кредиторам 50,1% Citgo в качестве залога, несмотря на возражения возглавляемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатный парламент), которая утверждала, что сделка была незаконно проведена без одобрения законодателей. В свою очередь, после решения суда США Мадуро обвинил оппозицию в незаконном получении контроля над Citgo. Он также заявил в апреле, что власти США и оппозиция украли $1,3 млрд у Citgo. Мадуро назвал воровством действия США в отношении компании и пообещал, что она вскоре вернется под юрисдикцию венесуэльских властей.

Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января. По американским данным, в результате этого поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.