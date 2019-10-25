Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию урегулированы

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана согласовало с белорусской стороной основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Да, мы согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Точка. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о соглашении о поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.

Он отметил, что в соглашении не будут указаны конкретные объемы поставок, но "будут правила, условия, как это будет делаться". "Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями, прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", - уточнил глава Минэнерго, отметив, что с белорусской стороной удалось достичь соглашения о невозможности реэкспорта нефтепродуктов.

Бозумбаев также сообщил, что соглашение пока не будет подписано, оно требует внутригосударственного согласования.

"Сейчас не будет [подписано], потому что нужно внутригосударственные процедуры сначала [пройти]", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос, будет ли подписано соглашение с Белоруссией в ходе встречи президентов двух стран в Нур-Султане.

Ранее заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил журналистам, что белорусская сторона проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов суммарным объемом порядка 3,5 млн тонн в год.

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