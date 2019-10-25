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Представители Крыма и Бурунди планируют создать рабочую группу по сотрудничеству

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов уточнил, что стороны могут сотрудничать в сельском хозяйстве, а также в сфере туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Крыма и Бурунди договорились создать рабочую группу для обсуждения перспектив сотрудничества, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"На саммите Россия - Африка мы договорились с бурундийцами создать рабочую группу и - пока в дистанционном режиме - отработать те проекты, которые могут быть для двух сторон интересны", - сказал он.

Собеседник уточнил, что среди возможных направлений сотрудничества - сельское хозяйство и переработка сельхопродукции, поставка этой продукции на африканский рынок. По его данным, также возможны проекты в сфере туризма.

Мурадов добавил, что в международном сотрудничестве у Крыма сохраняются сложности. Регион находится под санкицонным давлением со стороны Запада. Систему расчетов с зарубежными партнерами из долларовой, которая чаще применяется при сделках между компаниями разных стран, нужно переводить в рублевую форму.

Несмотря на убедительные итоги референдума, состоявшегося в феврале 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией, Киев отказался признавать Крым частью РФ. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.

Теги
БурундиРоссияКрым
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