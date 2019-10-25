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В "Яндексе" рассказали, сколько тратят на бензин россияне

Средний чек за бензин составил 819 рублей, отметили в компании

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Аналитики "Яндекс.Деньги" исследовали оплаты россиян и выяснили, что число платежей за аренду автомобилей выросло за год в 18 раз, говорится в пятницу в сообщении компании.

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"Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за год на 22%. Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси - в 3,5 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году средний чек за бензин составил 819 рублей. Наибольший размер такого показателя зафиксирован в Омске, где жители города на заправку авто в среднем за один раз тратят по 1204 рубля, на втором месте оказалась Пермь (1196 рублей). Заключает тройку "лидеров" Москва, где эта сумма составляет 1129 рублей. Наименьшая сумма аналитиками зафиксирована в Волгограде, где автовладельцы заправляются в среднем за раз на 622 рублей.

"За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 4270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону - 5228 рублей, Воронеже - 4342 рублей и Казани - 3961 рублей. А меньше всего этот показатель в Нижнем Новгороде - 640 рублей. Вероятно, автомобилисты из этого города чаще всего обращаются за простыми услугами вроде замены масла", - добавили там.

Средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто - 1632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге (3709 рублей), а самыми экономными оказались водители из Красноярска, которые покупают автозапчасти в среднем на 807 рублей. За мойку машины и шиномонтаж средний чек россиян составляет 940 рублей. В этой категории первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2117 рублей), а среди городов с самыми маленькими средними платежами в этой категории лидирует Воронеж - 312 рублей.

Отдельный блок исследования посвящен расходам пользователей на погашение штрафов ГИБДД. Выяснилось, что средний платеж россиян за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличился за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов с самыми большими средними платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 рубля), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рублей). Аналитики сообщают, что вероятно, жители этих городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50% скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД.

Аналитики учитывали платежи пользователей с января по октябрь 2019 и 2018 годов. В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по городам-миллионникам, данные по среднероссийскому среднему чеку считались по платежам во всех населенных пунктах без ограничений.

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Россия
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