Белоруссия и Казахстан намерены расширить сотрудничество в экономической сфере

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Минск и Нур-Султан выступают за активизацию взаимодействия в экономической сфере. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане в пятницу.

"Сегодня мы сделали особый акцент на расширении диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов в сфере политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии у нас практически нет. Как только что сказал президент Казахстана, наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи", - рассказал Лукашенко.

По его словам, Казахстан - ключевой торговый партнер Белоруссии. "За три года мы увеличили товарооборот более чем в два раза. В 2018 году он достиг $900 млрд. Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью", - сказал белорусский лидер, отметив, что есть определенный дисбаланс торговли в пользу Белоруссии, но в последние годы существенно вырос импорт из Казахстана.

"Мы готовы рассмотреть предложение казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота. Как мне только что докладывали наши специалисты, члены правительства, по всем вопросам, которые стоят у нас в повестке дня, достигнуты соглашения. И мы сегодня готовы двигаться дальше от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий для производства продукции", - пояснил Лукашенко.