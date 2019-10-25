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"Распадская" за девять месяцев нарастила добычу угля на 21%

Этот показатель достиг отметки в 10,11 млн т

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Добыча угля на всех предприятиях группы "Распадская" (входит в состав Evraz) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21% и составила 10,112 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

В третьем квартале этого года предприятия "Распадской" нарастили добычу на 1% в годовом сопоставлении и снизили на 8% в квартальном - до 2,965 млн т.

Реализация рядового угля за девять месяцев текущего года выросла на 63%, до 1,79 млн тонн, в третьем квартале составила 578 тыс. т (рост на 78% в годовом сопоставлении).

Объем реализации угольного концентрата за девять месяцев увеличился на 17%, в годовом выражении, до 6,27 млн т. В третьем квартале показатель составил 2,18 млн т, что на 20% больше, чем годом ранее.

Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам января - сентября 2019 года составила 72%, или 4,5 млн т, из которых 72% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 28% - на другие направления, включая страны Европы, сообщили в "Распадской".

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 г. "Распадская" добыла 12,7 млн т угля, нарастив добычу на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основной акционер "Распадской" - Evraz, который контролирует 88,2% компании.

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