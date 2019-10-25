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Газпром может прирастить на шельфе Арктики 1,5 млрд т запасов условного топлива

Это может быть сделано до 2023 года, отметил кандидат геолого-минералогических наук, генерального директора ООО "Газпром геологоразведка" Всеволода Черепанова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром" до 2023 года на арктическом шельфе планирует пробурить порядка 10 глубоких морских поисково-оценочных и разведочных скважин - по две в год. Об этом говорится в статье кандидата геолого-минералогических наук, генерального директора ООО "Газпром геологоразведка" Всеволода Черепанова, опубликованной в журнале "Газпром".

"Ожидаемый перспективный прирост запасов природного газа составляет более 1,5 млрд тонн условного топлива (т.у.т.)", - говорится в статье.

В 2019 году начато строительство глубоких морских скважин - разведочная №4 Ленинградского ГКМ и поисково-оценочная №1 Скуратовской площади.

"Газпром" является владельцем 11 лицензионных участков на геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья в акватории Карского моря и пяти - в акватории Баренцева моря. Согласно условиям лицензионных соглашений, основные объемы ГРР предполагается выполнить до 2025 года. Величина ресурсов и запасов углеводородов в пределах лицензионных участков "Газпрома" на шельфе арктических и Охотского морей, включая Тазовскую и Обскую губы, по состоянию на начало 2019 года оценивалась в 28,8 млрд т условного топлива (у.т.), из них 27,8 млрд т у.т. свободного газа, около 70% которых сосредоточено в акватории Карского моря.

В 2018 году при строительстве двух поисково-оценочных скважин на западном шельфе полуострова Ямал в акватории Карского моря были открыты уникальное газоконденсатное месторождение им. В.А. Динкова и крупное газовое Нярмейское месторождение. За счет открытий двух новых месторождений на арктическом шельфе восполнение минерально-сырьевой базы ПАО "Газпром" превысило 100%.

Общий прирост извлекаемых запасов газа по результатам использования ОПК-ГДК в трех скважинах, пробуренных на арктическом шельфе Карского моря за 2017-2018 годы, составил 407,8 млрд куб. м сухого газа, что соответствует открытию уникального газового месторождения.

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