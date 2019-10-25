Лукашенко: Белоруссия проведет консультации с Россией о транзите казахстанской нефти

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Минск проведет консультации с Москвой о возможном транзите казахстанской нефти. Об этом сообщил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

"Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся", - сказал он.