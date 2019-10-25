"Ъ": РЖД сократят расходы на развитие Восточного полигона, но закупят новые локомотивы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Инвестпрограмма ОАО "РЖД" предполагает сокращение расходов на развитие БАМа и Транссиба на 2020-2022 годы на 161 млрд рублей по сравнению с долгосрочной программой развития (ДПР), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертное заключение по итогам рассмотрения финансового плана и инвестпрограммы компании на совете потребителей по вопросам деятельности монополии.

Согласно документу, пишет издание, потребители отмечают риски, связанные с невывозом грузов. Первостепенно речь идет о направлении дальневосточных портов.

Однако "целевые показатели по пропускной и провозной способности останутся на уровне, утвержденном в комплексном плане", говорится в заключении со ссылкой на РЖД.

По словам источника "Ъ", монополия планирует пустить в работу большее количество составов с весом 7,1 тыс. т, а также повысить частоту движения на электрифицированных участках.

В РЖД изданию сообщили, что придерживаются взятых обязательств выполнить план по перевозкам на Восточном полигоне.