Замглавы ФАС предложил профильным ведомствам расследовать экономические преступления

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский выступает за привлечение к расследованию экономических преступлений профильных экономических ведомств. Об этом он сообщил на конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Это моя личная идея, она ни с кем не согласована. Возможно, нам надо выходить на расследование разнообразных экономических преступлений - как некий общий термин, когда в расследовании экономических преступлений участвуют не только именно правоохранительные органы, но и органы, специализирующиеся на данном виде экономики", - сказал он.

В частности, по словам Цариковского, речь могла бы идти о налоговой или таможенной службах.