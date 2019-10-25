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Замглавы ФАС предложил профильным ведомствам расследовать экономические преступления

Речь могла бы идти о налоговой или таможенной службах, считает Андрей Цариковский

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский выступает за привлечение к расследованию экономических преступлений профильных экономических ведомств. Об этом он сообщил на конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Это моя личная идея, она ни с кем не согласована. Возможно, нам надо выходить на расследование разнообразных экономических преступлений - как некий общий термин, когда в расследовании экономических преступлений участвуют не только именно правоохранительные органы, но и органы, специализирующиеся на данном виде экономики", - сказал он.

В частности, по словам Цариковского, речь могла бы идти о налоговой или таможенной службах.

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Россия
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