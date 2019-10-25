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РБК: "Сухой" договорился о поставке норвежскому лоукостеру 40 самолетов SSJ-100

Поставка машин будет осуществляться в два этапа, отмечает издание
Sukhoi Superjet 100 EPA/SERGEI CHIRIKOV
Описание
Sukhoi Superjet 100
© EPA/SERGEI CHIRIKOV

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет, сообщает газета РБК.

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Согласно документу, отмечает издание, поставка будет осуществляться в два этапа. Первый подразумевает передачу в лизинг 10 SSJ-100 для аргентинской дочерней компании Norwegian Air, второй - 30 лайнеров для головной компании.

Перевозчик просит взамен, рассказывают собеседники РБК, возможность летать по транссибирскому маршруту, а также скидки на оплату таких полетов.

На 2018 год средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet составляла $50,5 млн.

Парк Norwegian состоит на данный момент из судов производства Boeing.

Теги
НорвегияРоссия
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