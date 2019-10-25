Рост акций "Сургутнефтегаза" на Мосбирже достигал почти 10% в отсутствие новостей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже продолжают начавшийся два дня назад рост, бумаги компании в отсутствие новостей по состоянию на 10:53 мск прибавили 8,96% и достигли 47,450 рубля за акцию. По данным торговой площадки на 11:35 мск, динамика немного уменьшилась, и теперь обыкновенные акции торгуются на уровне 47,02 рубля за бумагу, что соответствует росту в 7,92% ("префы" стоят 39,790 рубля, рост на 0,75%).

На пике роста цена акций достигала 48 рублей, что на 9,71% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Капитализация компании составляет к настоящему времени 1,67 трлн рублей. Для сравнения, капитализация "Газпром нефти" - 1,97 трлн рублей.

Накануне акции "Сургутнефтегаза" прибавили 8,2%, до 43,475 рубля за бумагу, превысив максимум с августа 2006 года. Максимальная цена привилегированных акции компании достигала 40,28 рубля за бумагу, показывая рост почти на 2,5%.

23 октября акции компании росли на Мосбирже на 16,5%, до 42,805 рубля за бумагу. "Префы" дорожали на 8,3% - до 41,45 рубля.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

В новость были внесены изменения (11:54 мск) - добавлены подробности по тексту.