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В Минске заявили, что не ведут переговоры с Москвой по госкредиту РФ примерно на $600 млн

Необходимости "в каких-то политических кредитах абсолютно нет", заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Белоруссия не обращалась к России за получением государственного кредита в объеме примерно $600 млн, Минск не видит необходимости в получении "политических кредитов". Об этом заявил в пятницу журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - сказал он.

Кредит КНР

Ермолович добавил, что Белоруссия рассчитывает до конца текущего года получить китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. 

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Теги
БелоруссияРоссия
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