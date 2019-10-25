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Еврейская АО сэкономила на строительстве соцобъектов более 37 млн рублей

Средства пойдут, в частности, на покупку мебели для детской больницы

ТАСС, 25 октября. Еврейская автономная область по итогам строительства соцобъектов по единой субсидии сэкономила более 37 млн рублей. Эти средства направят на покупку мебели для детской больницы, пяти новых автобусов и оборудования для сельского дома культуры, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"По итогам реализации проектов в рамках единой субсидии было сэкономлено более 37 млн рублей <...> На сэкономленные средства планируется закупить новую мебель для детской больницы, где завершается капитальный ремонт, приобрести пять новых автобусов для МУП "Транспортная компания" для осуществления пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам, осуществить закупку мебели и оборудования для дома культуры поселка Волочаевка-2", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, около 10 млн рублей планируется выделить на приобретение оборудования для областной больницы. Средства удалось сэкономить, в частности, благодаря снижению стоимости проектов на торгах. Предложения по перераспределению сэкономленных средств власти направили в Минвостокразвития.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. По данным Минвостокразвития, в рамках единой субсидии регионы Дальнего Востока в 2019 году получили 39,1 млрд рублей.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями. Комиссия Минвостокразвития в середине октября направилась в Забайкалье, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приамурье, чтобы выяснить причины зафиксированного в них отставания от сроков строительства объектов.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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