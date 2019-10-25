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Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски

Ранее представители бизнесмена перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил ТАСС, что письменных возражений от ответчиков по состоянию на 24 октября также не получено.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ для того, чтобы они могли участвовать в процессе и приводить свои доводы, ответчики были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились. В ходе предварительных слушаний сторона истца приобщила к делу нотариально заверенные копии трех публикаций о Дерипаске, признания недействительными которых добиваются. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников пояснял, что признание публикаций не соответствующими действительности может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.

Теги
РоссияДерипаска, Олег Владимирович
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