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Молдавские правоохранители проводят обыски в филиале совместного с Россией "Молдовагаза"

Ранее новый председатель правления компании Вадим Чебан сообщил, что его команда обнаружила некоторые коррупционные схемы

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски в филиале российско-молдавского газораспределительного предприятия "Молдовагаз" в городе Унгены. Эту информацию подтвердила ТАСС в пятницу пресс-секретарь "Молдовагаз" Дойна Делеу.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами", - проинформировала Делеу, пообещав сообщить подробности позже.

На этой неделе в интервью местному интернет-изданию Newsmaker новый председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что его команда обнаружила некоторые коррупционные схемы, которыми, по его словам, должна заняться прокуратура.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди бежали из страны. Новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией в ходе которой депутатского иммунитета лишены и задержаны ряд депутатов, а также полицейские, судьи и другие госслужащие.

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РоссияМолдавия
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