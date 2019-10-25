Посол РФ: Россия готова помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Мозамбика

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. РФ и Мозамбик могут заключить ряд сделок по реконструкции транспортной инфраструктуры в этой африканской стране. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Мозамбике Александр Суриков.

"В ходе саммита [Россия - Африка] велись переговоры о возможности реализации сотрудничества по реконструкции ряда транспортных объектов. В Мозамбике есть большое количество портов, железные дороги, которые нуждаются в обеспечении новым оборудованием, новыми транспортными средствами. Я уверен, что на этом направлении у нас будут прорывы", - сказал он, отметив, что конкретных сделок пока не заключено.

Дипломат добавил, что российские компании договариваются о соглашениях с Мозамбиком в области разведки и добычи углеводородов и строительства энергетических объектов. "Это и ГЭС, и генерирующие мощности на газе, и мощности по передаче электроэнергии. Идет согласование документов по поставке в Мозамбик российского транспортного оборудования", - пояснил он.

По словам Сурикова, африканская страна, помимо энергоресурсов, может предложить сотрудничество в выращивании тропических сельхозпродуктов на своей территории, а также транзитные возможности.

"Это одна из беднейших стран мира <...> Побережье Мозамбика - почти 2500 км с юга не север - это побережье Индийского океана. Оно имеет несколько портов, соединенных железной дорогой с центральной частью Африки: с Зимбабве, Замбией, Конго, Ботсваной. Поэтому российские поставки машин, оборудования для разработок в соседних странах тоже могут использоваться, территория Мозамбика может использоваться для транспортного обеспечения этих проектов", - рассказал посол.

"Мозамбик входит в зону свободной торговли этого региона, поэтому все товары, ввезенные сюда, легко российским компаниям распространять по всему региону. А здесь большой спрос на наши товары", - добавил он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошел саммит Россия - Африка. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступил официальным фотохост-агентством саммита.