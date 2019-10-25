"Швабе" до конца года начнет серийное производство неонатального мобильного инкубатора

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Входящий в Ростех холдинг "Швабе" в этом году начнет серийное производство отечественного неонатального мобильного инкубатора, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех получил российское регистрационное удостоверение Росздравнадзора на неонатальный мобильный инкубатор BONNY. Это первый отечественный аппарат подобного типа. Изделие полностью готово к использованию в медицинских учреждениях, его серийное производство начнется до конца года", - говорится в сообщении "Швабе".

После получения соответствующей сертификации Ростех готов начать поставлять инкубатор в страны Таможенного союза.

Инкубатор предназначен для оперативной и безопасной транспортировки новорожденных в экстренных случаях в медучреждение, он абсолютно автономен от внешних источников питания, поддерживает необходимые для ребенка условия и осуществляет мониторинг важных показателей его здоровья, например, температуры тела, работы сердца. "Устройство превосходит по функционалу многие зарубежные аналоги, при этом его цена заметно ниже. Первая партия инкубаторов составит порядка 50 штук", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Инкубатор будет производиться на Уральском оптико-механическом заводе. Разработка прошла все необходимые экспертизы, включая токсикологическую, проводится сертификация инкубатора на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.

По данным корпорации, ряд медучреждений РФ, в частности Национальная служба санавиации в Санкт-Петербурге и Центр им. В.И. Кулакова в Москве, уже заинтересовались мобильным инкубатором.