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Эксперт: цены выше 40 рублей за килограмм гречки необоснованны из-за высокого урожая

По словам гендиректора аналитического агентства "ПроЗерно" Владимира Петриченко, "реальные нормальные цены для ядрицы - между 30 и 40 рублями"

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Возможный рост розничной цены на гречневую крупу в РФ до более 40 рублей за килограмм необоснован, так как объемы ее производства прогнозируются на достаточно высоком уровне - порядка 765 тыс. тонн, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" (г. Москва) Владимир Петриченко во время Зернового круглого стола в Новосибирске.

По информации Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России за неделю с 14 по 21 октября выросли на 2,6%, с 7 по 14 октября стоимость продукта увеличилась на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%. Увеличение стоимости крупы на 21 октября по сравнению с показателем на конец сентября 2019 года составило 5,9%, по сравнению с показателем на конец декабря 2018 года - 13,8%.

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"Рост [цены] на гречку, я бы сказал, что он совершенно излишний. Сейчас цена перевалила через 40 рублей [за килограмм] и идет на 45 [рублей за килограмм] по ядрице. Это перебор, который, я полагаю, скоро откатится назад, и реальные нормальные цены для ядрицы - между 30 и 40 рублями, но не 45 рублей", - сказал Петриченко.

По данным, представленным Петриченко в презентации, производство гречихи в России в 2018 году составляло 932 тыс. тонн.

Ранее эксперты сообщили ТАСС, что жителям РФ не угрожает дефицит гречневой крупы, так как регионы-лидеры по выращиванию этой культуры собрали более высокий урожай по сравнению с прошлым годом. Однако в некоторых субъектах цены на гречку начали расти из-за того, что ряд аграриев в последние годы сокращают посевные площади культуры. В сентябре отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 руб. за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет и позволит производителям выйти на уровень рентабельности.

"ПроЗерно" - аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях зернового и масличного рынков. Компания проводит ценовой мониторинг зернового и масличного рынков, делает прогнозы развития рынков и производства сельскохозяйственной продукции.

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