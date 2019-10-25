Власти Южной Кореи приостановили полеты девяти самолетов Boeing 737 NG из-за дефектов

ТАСС, 25 октября. Власти Южной Кореи запретили подниматься в воздух девяти самолетам Boeing модели 737 NG из-за обнаруженных дефектов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, пять из указанных самолетов, полеты которых приостановлены решением Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, принадлежат крупнейшему южнокорейскому авиаперевозчику Korean Air. Речь идет об обнаружении трещин на корпусе. Всего южнокорейские специалисты изучили более 40 воздушных судов данной модели на наличие дефектов.

Власти Южной Кореи начали проверки после того, как в начале этого месяца Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало указание операторам, использующим самолеты модели 737 NG, проверить их на наличие недостатков в конструкции. Boeing 737 NG - третье поколение самолетов семейства 737. Им на замену пришли модели 737 MAX, с которыми также возникли проблемы.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США, а также государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.