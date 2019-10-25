В Кремле согласовали новые меры борьбы с теневым оборотом наличных

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. В Кремле обсудили дополнительные меры по пресечению теневого оборота наличных. Как сообщает официальный сайт Кремля, речь об этом шла на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которое провел глава Администрации президента РФ Антон Вайно.

"На заседании рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием института банкротств, - говорится в сообщении. - На основании аналитических материалов Банка России и ФНС России согласованы дополнительные меры по пресечению теневой деятельности в сфере оборота наличных денежных средств".

Также были одобрены представленные Росфинмониторингом основные подходы к выявлению рисков неправомерного использования бюджетных средств, выделяемых для реализации национальных проектов. Обсуждалась также информация директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина о результатах четвертого раунда взаимных оценок Российской Федерации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

"По итогам заседания подготовлен ряд предложений по повышению качества правового регулирования и межведомственного взаимодействия федеральных государственных органов в указанных сферах", - отмечается в сообщении.