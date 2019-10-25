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Медведев предложил коллегам по СНГ обсудить вопросы цифровизации

Премьер-министр, открывая заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе, отметил, что участники встречи уже "в узком формате обсудили те вопросы, которые стороны считали наиболее актуальными"
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с коллегами по СНГ вопросы торговли и цифровизации.

Открывая заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе, глава российского кабинета министров отметил, что участники встречи уже "в узком формате обсудили те вопросы, которые стороны считали наиболее актуальными". Среди таковых Медведев назвал "цифровую повестку дня" и проект договора, касающегося торговли и услуг. Вместе с членами делегаций председатель правительства предложил продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.

Ранее пресс-служба кабинета министров РФ сообщила, что на встрече Совета глав правительств СНГ ожидается утверждение решений, касающихся борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц. В области развития физической культуры и спорта решением Совета глав правительств СНГ планируется учреждение Игр Содружества, программа которых будет включать наиболее популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта.

Всего, по данным Исполкома СНГ, на заседании планируется рассмотреть около 20 вопросов. При этом основное внимание будет уделено рассмотрению Концепции сотрудничества государств СНГ в области цифрового развития общества и стратегии обеспечения информационной безопасности государств. Планируется, что на заседании будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, антимонопольного регулирования, развития радионавигации.

Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в инновационном центре "Сколково".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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