Профессиональные охотники помогли испытать новые прицелы "Швабе"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) опробовал свои новые прицелы в полевых условиях. Провести испытания помогли профессиональные охотники, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Четыре охотника в течение трех дней тестировали изделия предприятий холдинга на озере Пирос в Новгородской области. "В арсенал команды <...> вошли различные модификации коллиматорных, тепловизионных и оптических прицелов с постоянной и переменной кратностью Новосибирского приборостроительного завода", - рассказали в "Швабе".

Также охотники использовали бинокль БКС 20Х50 от Загорского оптико-механического завода, который за счет стабилизации обеспечивает четкость изображения.

По словам промысловиков, предоставленная "Швабе" оптика показала себя с лучшей стороны как днем, так и ночью. Они отдельно отметили коллиматорный прицел ПКУ2-PRO, а также тепловизионный прицел ПТ10.

Заместитель гендиректора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводит пресс-служба компании, отметил, что "рекомендации, полученные во время подобных тестовых испытаний в полевых условиях, дают возможность создавать продукт, полностью отвечающий требованиям рынка".