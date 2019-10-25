Тенденции развития экономики России обсудят молодые ученые на конференции в КЧР

ЧЕРКЕССК, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийская конференция молодых ученых "Основные тенденции развития экономики и управления в современной России" открылась в пятницу в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований началась VIII Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых "Основные тенденции развития экономики и управления в современной России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на конференции принимают участие более 100 молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Республики Татарстан, Ингушетии, Чеченской Республики, Ростовской, Иркутской, Новосибирской, Тульской, Свердловской и Орловской областей, представители стран ближнего зарубежья.

На конференции будет организовано несколько секций, где обсудят тенденции развития мировой экономики и перспективы социально-экономического развития России в новых реалиях, бюджетно-налоговые, кредитные и инвестиционные инструменты финансовой стабилизации и роста, трансформацию системы публично-властных отношений и институтов гражданского общества в России, отраслевые аспекты развития российской экономики. А также будут обсуждаться вопросы занятости населения и государственное регулирование рынка труда, актуальные проблемы государственного и муниципального управления социальной сферой в современных условиях и вопросы экономического развития и управления в регионах.

Молодые ученые выступят с докладами о развитии мировой экономики в условиях глобализации и основные факторы, воздействующие на социально-экономическое развитие России, вопросы цифровизации экономики, а также значение международной торговли для экономики России. "В качестве экспертов на конференции выступят: профессор кафедры политической экономии МГУ, доктор экономических наук Кайсын Азретович Хубиев и доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления СКГА Шагабан Муссаевич Тоторкулов", - добавили в пресс-службе.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии (КЧР). В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.