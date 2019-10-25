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Консолидированная выручка "Яндекса" в III квартале выросла на 38%

Основная часть выручки компании приходится на интернет-рекламу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP в III квартале 2019 г. выросла на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 45 млрд рублей. Этот показатель приводится без учета данных "Яндекс.Маркета", говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" (без учета "Яндекс.Маркета") увеличилась на 12% - до 6,9 млрд рублей, при этом скорректированная EBITDA выросла на 29% - до 13,9 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с учетом финансовых результатов "Яндекс.Маркета" до даты его деконсолидации 27 апреля 2018 года) выросла на 39% и достигла 123,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 19% - до 18,1 млрд рублей. Показатель скорректированной EBITDA за девять месяцев 2019 года вырос на 39% и достиг 37,8 млрд рублей.

Структура выручки

Основная часть выручки "Яндекса" (69%) приходится на интернет-рекламу (включая рекламу на сайтах "Яндекса" и в его рекламной сети). В третьем квартале 2019 года выручка в этом сегменте выросла на 21% и составила 31,2 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2019 года рост общей выручки от продажи интернет-рекламы составил 19% и достиг 87,4 млрд рублей.

Выручка, относящаяся к сегменту такси (21% в структуре общей выручки), в третьем квартале 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 89% - до 9,7 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев 2019 года выручка увеличилась более чем в два раза и достигла 26,1 млрд рублей. Такой рост обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси, в частности увеличением количества поездок и оптимизации бонусов партнёрам. Рост выручки также связан со значительным увеличением доходов "Яндекс.Такси" для бизнеса и растущим вкладом фудтех-направления, поясняют в компании.

Прочие доходы "Яндекса" (9% от общей выручки), которые объединяют в том числе "Яндекс.Драйв", медиасервисы и подписки, проекты в области интернета вещей, в третьем квартале 2019 года выросли почти в 2,7 раза - до 4,1 млрд рублей. При этом за девять месяцев 2019 года выручка в этом сегменте достигла 10,2 млрд рублей при росте в 3,1 раза.

Выручка по сегментам

Выручка "Яндекса" в сегменте "Поиск и портал" (включает все сервисы "Яндекса" в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции, а также "Яндекс.Здоровье") в третьем квартале 2019 года выросла на 21% и составила 31,2 млрд рублей, по итогам девяти месяцев - на 22%, до 87,4 млрд рублей.

Кроме того, выручка компании в сегменте "Сервисы объявлений" ("Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа") выросла по итогам третьего квартала на 39%, достигнув 1,4 млрд рублей. За девять месяцев 2019 года рост в этом сегменте составил 45% - до 3,8 млрд рублей.

Выручка в сегменте "Медиасервисы" ("Кинопоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Афиша" и "Яндекс.Телепрограмма", продюсерский центр "Яндекс.Студия" и сервис единой подписки на сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Плюс") выросла по итогам третьего квартала 2019 году в 2,2 раза и составила 924 млн рублей, а по итогам девяти месяцев выручка увеличилась вдвое - до 2,5 млрд рублей.

В сегменте "Другие направления и эксперименты" ("Дзен", "Яндекс.Облако", "Яндекс.Драйв", геоинформационные сервисы и "Яндекс.Образование") выручка компании в третьем квартале выросла почти в 2,8 раза и достигла 4,1 млрд рублей, по итогам девяти месяцев выручка увеличилась почти в три раза - до 10 млрд рублей.

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