Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

ТАСС, 25 октября. Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба компании.

"Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений", - заявила представитель компании Астрид Маннион-Гибсон.

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

На 2018 год средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet составляла $50,5 млн.

Парк Norwegian состоит на данный момент из судов производства Boeing.