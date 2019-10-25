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Обновлено 

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

При этом в Norwegian Air Shuttle подтвердили, что проводили встречи с властями РФ и производителем самолета
Sukhoi Superjet 100 Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Sukhoi Superjet 100
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба компании.

"Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений", - заявила представитель компании Астрид Маннион-Гибсон.

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

На 2018 год средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet составляла $50,5 млн.

Парк Norwegian состоит на данный момент из судов производства Boeing.

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НорвегияРоссия
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