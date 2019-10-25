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"Уралвагонзавод" сохраняет планы по поставке вагонов в Египет и созданию там производства

Ранее гендиректор корпорации Александр Потапов заявлял о готовности "Уралвагонзавода" построить в Египте предприятие по переработке твердых бытовых отходов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод", входящий в Ростех, прорабатывает возможность поставок гражданской продукции в Египет и организации производства в стране, говорится в сообщении компании по итогам встречи ее замгендиректора Кирилла Томащука с главой российского торгпредства в Египте Николаем Аслановым.

"В частности, рассматривается вариант поставок грузовых вагонов и создания производства в свободной экономической зоне", - сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода".

Представители "Уралвагонзавода" и российского торгпредства в Египте договорились о проведении маркетингового исследования рынка Африки и Ближнего Востока на предмет спроса на танк- и рефконтейнеры.

В прошлом году "Уралвагонзавод" сообщал, что Россия и Египет планируют наладить совместное производство грузовых вагонов и комплектующих к ним. Также, как сообщал ТАСС генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, корпорация готова предложить Египту построить в стране завод по переработке твердых бытовых отходов.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.

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