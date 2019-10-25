Ставрополье планирует увеличить объем программы развития села в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют увеличить объем финансирования программы развития села в регионе в 2020 году более чем в два раза. Скорректированная заявка на участие в новом федеральном проекте будет подготовлена до 20 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

Новый проект по развитию сельских территорий начнется в стране с 2020 года. Он предполагает строительство жилья, дорог, газо- и водопроводов в селах. В настоящий момент рассматривается вопрос увеличения финансирования программы из федерального бюджета.

"Он [губернатор Ставрополья Владимир Владимиров] поручил профильным министерствам и муниципалитетам до 20 ноября скорректировать планы по участию в программе на 2020 год, представив проекты на общую сумму до 4 млрд рублей. Также до конца года <…> должны быть сформированы предложения по объектам на пятилетний период действия государственной программы развития сельских территорий", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве края сообщали, что в общей сложности для включения в программу развития сельских территорий регион планирует предложить строительство и реконструкцию более 300 объектов. Общий объем программы в регионе может составить порядка 11 млрд рублей в ближайшие пять лет. В 2020 году на развитие сельских территорий региона планировалось направить 1,5 млрд рублей.

"Это объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной сферы, водоснабжения. Все они должны быть в максимальном объеме представлены в наших заявках в программу развития села. У нас есть историческая возможность привести в порядок сельские объекты, которые ждут этого десятилетиями", - приводятся в сообщении слова Владимирова.