Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года. Потом его должно рассмотреть правительство, дальше нововведения ждут три чтения в Госдуме, утверждение в Совете Федерации и только после — подпись президента.
Самый первый вариант тогда еще "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК) предполагал, что россиян будут подписывать на него автоматически. Но против высказались и социальный блок правительства, и президент России Владимир Путин. Проект переписали под полностью добровольное участие и сменили название. В итоге он стал "гарантированным пенсионным планом", Минфин рассчитывает запустить его уже с 2021 года. Разбираемся, что о нем уже известно.
Для начала — а в чем разница между страховой и накопительной пенсией?
В России действует распределительно-накопительная пенсионная система. То есть формально пенсия граждан делится на страховую и накопительную части.
Страховая пенсия формируется в баллах — пенсионных коэффициентах, а реальные деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая схема называется системой солидарности поколений — предполагается, что вам в будущем страховую пенсию будут выплачивать из взносов ваших детей и внуков.
Количество баллов зависит от уплаченных взносов и трудового стажа, объясняют в Пенсионном фонде РФ (ПФР). Рассчитать примерный размер страховой пенсии можно в официальном калькуляторе.
Накопительная часть — это деньги, которые копятся на специальном лицевом счете или на отдельном счете в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).
Пенсия формируется из страховых взносов — 22% от заработной платы сотрудника, которые работодатель из своих средств перечисляет в ПФР. До 2014 года эти 22% распределялись между страховой (16%) и накопительной пенсией (6%).
Разве накопительную пенсию не заморозили как раз в 2014 году?
Действительно, с 2014 года власти заморозили накопительную часть, и теперь все отчисления (22% от заработной платы) идут на формирование страховой пенсии. То есть количество начисленных баллов больше, чем при отчислении 16%, как было раньше. С конца 2018 года мораторий продлили до 2021 года и собираются продлить еще на год.
Так что сейчас у граждан остается та часть, которую они успели накопить до 2014 года, и она увеличивается за счет инвестиционного дохода — тех денег, что НПФ зарабатывает для вас, размещая ваши же накопления на рынке. Также накопления меняются и у тех, кто:
- До конца 2014 года вступил в программу государственного софинансирования. Ее участники вносят деньги на накопительную пенсию, а государство эти взносы удваивает — но только в пределах от 2 до 12 тыс. в год.
- Направляет материнский капитал на формирование накоплений. В этом случае женщина вправе в любой момент передумать и использовать эти деньги для других целей, предусмотренных законом.
- Самостоятельно делает дополнительные взносы в НПФ.
Что предлагает новая система? Как к ней будут подключать?
Основная цель ГПП не изменилась — власти хотят дать россиянам возможность за счет личных взносов копить на будущую пенсию. А главная особенность системы — исключительно добровольное присоединение.
Чтобы стать участником ГПП и начать копить, работник должен будет подать заявку "пенсионному оператору". Это централизованная система, которая займется администрированием взносов граждан и будет вести реестр участников ГПП.
Сделать это можно будет в МФЦ, через портал госуслуг или работодателя — тому для этого понадобится согласие работника. В заявлении нужно будет указать ФИО, СНИЛС, выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и какую часть зарплаты вы хотите отчислять.
Как и сейчас, граждане смогут в любой момент поменять выбранный фонд. Но, по нынешнему законодательству, если менять фонд чаще чем раз в пять лет, то вы теряете инвестиционный доход за неоконченную пятилетку.
Договор об участии в ГПП будет считаться заключенным после того, как гражданин начнет фактически перечислять деньги.
Сколько нужно будет отчислять денег? Есть ограничения? И можно ли перестать это делать?
Перечислять в ГПП можно будет сколько угодно средств — хоть всю зарплату. Это вы решаете сами. При этом можно сколько угодно раз менять ставку отчислений. Кроме того, проект предусматривает период охлаждения — можно отказаться от участия в ГПП в течение полугода после первого взноса. Деньги в этом случае полностью вернут.
Можно будет и приостанавливать уплату взносов — опять же сколько угодно раз, но не больше, чем на пять лет каждый раз. Возобновить взносы тоже можно в любой момент — нужно только направить заявление пенсионному оператору.
А что произойдет с теми накоплениями, которые появились у меня до 2014 года?
Все имеющиеся накопления в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно будет перевести в ГПП и дальше пополнять за счет новых взносов.
А можно и не переводить, тогда средства накопительной пенсии выплачиваются тремя способами:
- в виде единовременной выплаты. Может быть назначена, только если сумма накоплений составляет до 5% от получаемой страховой пенсии.
- в виде срочной выплаты. На нее могут рассчитывать участники программы государственного софинансирования. Они могут сами определить, в течение какого времени получать выплату, но не меньше десяти лет. То есть срочная выплата = сумма накоплений / выбранное количество месяцев (не меньше 120).
- в части пенсии, которая выплачивается пожизненно. В этом случае ежемесячная сумма выплат = накопления / период дожития. Этот период ежегодно меняется, и в 2019 году равен 252 месяцам (21 год). В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев.
Несмотря на изменения пенсионного возраста в 2018 году, накопительную часть можно, как и прежде, получать с 55 и 60 лет — для женщин и мужчин соответственно.
Пенсия еще очень нескоро, а случиться может что угодно. Власти как-то обеспечат сохранность средств? Что будет, если у НПФ отзовут лицензию?
Средства ГПП будут застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). И если несостоятельный НПФ лишится лицензии, то власти компенсируют всю сумму поступивших взносов, на инвестиционный доход защита не распространяется.
Кроме того, власти вновь предусмотрели механизм, как гарантировать участнику ГПП безубыточность накоплений. Для этого НПФ должны будут фиксировать сумму накоплений на счете не реже одного раза в пять лет. Они делают так и сейчас. Этот неснижаемый остаток складывается из суммы, зафиксированной за предыдущие пять лет, плюс новые взносы, плюс заработанный доход. То есть даже если фонд вкладывал деньги неудачно и получил убытки от инвестиций, то по итогам пяти лет на счету человека все равно должна оказаться сумма не меньше той, что была в начале периода. Разницу НПФ компенсирует из своих денег.
А что если что-то случится со мной? Вдруг я заболею или того хуже?
Система ГПП предполагает возможность досрочно получить накопления в случае тяжелой жизненной ситуации — болезни, которая считается социально-значимой.
Кроме того, неизсраходованные средства ГПП будут наследоваться на общих основаниях. А вообще накопительную часть пенсии можно получить в наследство или завещать уже сейчас. Мы писали, как это можно сделать.
А будут ли какие-нибудь льготы за участие в ГПП?
Да, власти пообещали налоговые льготы. Так, участники ГПП смогут не платить НДФЛ (13%) с перечисленных в систему денег, но только если взнос будет не больше 6% от его дохода.
На цифрах это выглядит примерно следующим образом. Возьмем зарплату в 100 тыс. рублей. Работник платит с нее 13 тыс. рублей НДФЛ. Он решил направлять в ГПП по 5 тыс. рублей каждый месяц. Это 5% дохода — в ограничение укладывается. И значит, НДФЛ будет рассчитываться не от 100 тыс., а от 95 тыс. и будет равен 12 350 рублям.
Льготы получат и работодатели. Они могут софинансировать накопительную пенсию работника и вычитать эти расходы из базы по налогу на прибыль. Всего, по подсчетам Минфина, льготы обойдутся государственному бюджету в 10 млрд рублей до 2030 года.
Как будут выплачивать накопительную пенсию по ГПП?
По гарантированному пенсионному плану деньги можно будет получить:
- в виде пенсионной выплаты, назначаемой на 15 лет. В этом случае ежемесячная сумма выплат = накопления / 180. Ее можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты взносов. Смотря, что случится раньше.
- в виде единовременной выплаты. НПФ имеет право ее назначить, если размер пенсионной выплаты окажется меньше 1/5 от социальной пенсии нетрудоспособным гражданам. Сейчас она равна 5 034,25 рубля. То есть в нынешних реалиях при выходе на пенсию накопления должны быть больше 181 тыс. рублей.
- в виде досрочной выплаты — для оплаты лечения тяжелого заболевания. Для этого нужно будет подтвердить болезнь и расходы.
А если я не вступлю в ГПП? Буду получать меньше?
Если не вступать в ГПП, то получать будете только страховую пенсию и ту, что успели накопить до 2014 года, с учетом инфестиционного дохода. Это если не будет новых изменений в пенсионной системе.
При прочих равных, очевидно, что если никак дополнительно не копить на пенсию, вы будете получать меньше тех, кто это так или иначе делал. Но если вы найдете или уже нашли другой способ накопления — мы рассказывали о некоторых возможных, то сложно однозначно сказать, насколько ваша пенсия будет меньше или больше той, что получится с учетом выплат по ГПП. Все зависит от инфляции, ситуации на рынках и личной стратегии, во что и как вы вкладываете деньги на протяжении жизни.
Еще о том, как жить на пенсии, увеличить ее и не потерять накопления, мы обсуждали в нашем подкасте "По карману".