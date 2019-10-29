Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года. Потом его должно рассмотреть правительство, дальше нововведения ждут три чтения в Госдуме, утверждение в Совете Федерации и только после — подпись президента.

Самый первый вариант тогда еще "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК) предполагал, что россиян будут подписывать на него автоматически. Но против высказались и социальный блок правительства, и президент России Владимир Путин. Проект переписали под полностью добровольное участие и сменили название. В итоге он стал "гарантированным пенсионным планом", Минфин рассчитывает запустить его уже с 2021 года. Разбираемся, что о нем уже известно.