"Газпром нефть" оценивает рост добычи нефти до 3% за счет цифровой трансформации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" может нарастить добычу нефти до 3% к 2030 году за счет реализации программы цифровой трансформации. Это следует из презентации директора по цифровой трансформации компании Андрея Белевцева.

В рамках проекта цифровой трансформации компания намерена добиться роста добычи в дочерних обществах на 3%, снизить затраты на ремонты на 10% и на подъем жидкости - на 5%, следует из документа.

Официальный представитель компании уточнил ТАСС, что рост добычи нефти за счет цифровой трансформации может составить 2,5-3% к 2030 году.

Компания планирует внедрить на базе центра управления добычей "цифровые двойники", контроль в режиме реального времени, операционные аналитические инструменты. Также в рамках цифровой трансформации будет внедрена операционная модель актива (анализ сценариев от пласта до трубы), позволяющая повысить скорость принятия решений в "сценарном мире", система управления активом, основывающаяся на результатах долгосрочного планирования и портфельного анализа и умные правила и алгоритмы по оценке технического состояния, планированию ремонтов, обслуживаний, стратегий надежности и резервирования.

Кроме того, будут выстроены интерфейсы и системы принятия решения по активам и проектам с целью формирования будущего образа актива и бизнеса на ранних этапах крупных проектов.

В рамках проекта по оптимизации цепочки поставок планируется снизить уровень запасов на 10% и сократить количество отклонений от оптимального плана по цепочке добавленной стоимости в два раза.

Цифровая трансформация геологоразведки (ГГР) позволит снизить длительность ГГР и удельных затрат на 30%, увеличить прирост запасов на единицу затрат на 30%.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" рассчитывает на дополнительный рост показателя EBIDTA за счет реализации программы цифровой трансформации до 5%, начиная с 2022 года.

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Компания реализует 500 цифровых проектов и инициатив. В рамках цифровой трансформации 2030 будет реализовано 12 ключевых проектов.