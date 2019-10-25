В "Роснефти" заявили, что Saudi Aramco справилась с последствиями атак дронов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Saudi Aramco сумела самостоятельно справиться с последствиями атак дронов на свои объекты в Саудовской Аравии, но риски в регионе продолжают сохраняться и поэтому их надо учитывать. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"В связи с ложными интерпретациями, появившимися в прессе после доклада главного исполнительного директора НК "Роснефть" Игоря Сечина на форуме в Вероне, в котором он затронул ситуацию, сложившуюся в Ближневосточном регионе после атак террористов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, мы вынуждены разъяснить нашу позицию", - сказал Леонтьев.

"В силу сложившейся политической ситуации в регионе Saudi Aramco, являющаяся важнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, оказалась в зоне серьезных рисков. Эти риски необходимо учитывать, это крайне важно для стабильности мирового нефтяного рынка ", - разъяснил ТАСС Леонтьев.

"У "Роснефти" с Saudi Aramco давние партнерские связи. Мы поддерживаем с ними конструктивные отношения. После инцидента мы предложили саудовской компании любую возможную помощь. С большим уважением констатируем, что Saudi Aramco справилась с инцидентом самостоятельно и в кратчайшие сроки. Тем не менее риски в регионе остаются и рынок должен и не может их не учитывать. Мы уверены, что руководство Saudi Aramco эти риски принимает во внимание и делает все возможное, чтобы их купировать", - отметил Леонтьев.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что Саудовская Аравия после инцидента с дронами смогла восстановить добычу примерно за неделю, но эта атака нанесла стране существенные потери.

Он также отмечал, что, в отличие от США, Саудовская Аравия и Россия постепенно теряют роль регулятора на рынке нефти.

Атака дронов

14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Взрывы на нефтяных объектах Саудовской Аравии привели к резкому скачку цен нефти. К середине сентября котировки Brent превысили $70 за баррель. По мере восстановления добычи в королевстве до 9,8 млн баррелей в сутки, как и было до атак, цена нефти корректируется.