ФТС к 2024 году построит единый центр обработки данных

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России к 2024 году планирует построить единый центр обработки данных, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФТС Владимир Булавин .

"В прошлом году вы приняли решение о создании большого центра обработки данных для Федеральной таможенной службы. Мы этот процесс начали. Вопрос по финансированию решен, по земельному участку решен, по подключениям решен. В следующем году начинаем строительство, а дальше - оснащение этого центра", - сказал Булавин.

На вопрос главы государства, когда примерно завершится создание центра, Булавин ответил: "К 2024 году".