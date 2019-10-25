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ФТС к 2024 году построит единый центр обработки данных

Строительство начнется в следующем году
Президент России Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России к 2024 году планирует построить единый центр обработки данных, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФТС Владимир Булавин .

"В прошлом году вы приняли решение о создании большого центра обработки данных для Федеральной таможенной службы. Мы этот процесс начали. Вопрос по финансированию решен, по земельному участку решен, по подключениям решен. В следующем году начинаем строительство, а дальше - оснащение этого центра", - сказал Булавин.

На вопрос главы государства, когда примерно завершится создание центра, Булавин ответил: "К 2024 году".

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Россия
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