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Роскачество с помощью роботизированной руки проверит Galaxy Fold на прочность

Роботизированная рука несколько десятков тысяч раз согнет и разогнет экран мобильного устройства, отметили в ведомстве
Смартфон Samsung Galaxy Fold REUTERS/Hannibal Hanschke
Описание
Смартфон Samsung Galaxy Fold
© REUTERS/Hannibal Hanschke

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскачество намерено исследовать последние модели телефонов Apple и Samsung, включая смартфон Galaxy Fold с гибким экраном, прочность которого проверит роботизированная рука. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Продажи Samsung Galaxy Fold должны были начаться еще 26 апреля, но были отложены из-за выявленных недочетов в конструкции. Продажи этого смартфона стартовали в России в пятницу, 25 октября. Чтобы выяснить, устранил ли производитель нарушения, Роскачество решило провести собственные тесты.

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"Роботизированная рука несколько десятков тысяч раз согнет и разогнет экран мобильного устройства, после чего его подвергнут традиционным испытаниям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Роскачество начало испытания флагманов других компаний - телефоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (256 GB), а также Honor 20, Motorola One Action и Xiaomi Mi A3.

Эксперты оценят качество камеры, дисплей, производительность, прочность, функциональность, удобство использования смартфонов, а также работоспособность аккумулятора этих устройств.

После испытаний Роскачество обновит свой рейтинг смартфонов.

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Россия
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