Роскачество с помощью роботизированной руки проверит Galaxy Fold на прочность

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскачество намерено исследовать последние модели телефонов Apple и Samsung, включая смартфон Galaxy Fold с гибким экраном, прочность которого проверит роботизированная рука. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Продажи Samsung Galaxy Fold должны были начаться еще 26 апреля, но были отложены из-за выявленных недочетов в конструкции. Продажи этого смартфона стартовали в России в пятницу, 25 октября. Чтобы выяснить, устранил ли производитель нарушения, Роскачество решило провести собственные тесты.