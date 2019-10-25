Замглавы "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" и генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев покидает компанию. Такое решение он принял из-за перехода на другую работу, сообщает "Газпром нефть".

"Информация об исполняющем обязанности генерального директора ООО "Газпром нефть шельф" будет сообщена дополнительно", - отметили в компании.

Андрей Патрушев был назначен заместителем генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефть" в 2015 году, он являлся членом правления компании.

В "Газпром нефти" отметили, что за время работы Патрушева в компании на шельфе Сахалина были открыты месторождения "Тритон" и "Нептун", вошедшие в десятку крупнейших нефтегазовых открытий мира тех лет по объему извлекаемых запасов. Под его управлением была завершена реорганизация блока развития шельфовых проектов, а также внедрена программа "Посейдон", объединившая цифровые проекты.