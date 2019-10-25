Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Замглавы "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию

Такое решение он принял из-за перехода на другую работу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" и генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев покидает компанию. Такое решение он принял из-за перехода на другую работу, сообщает "Газпром нефть".

"Информация об исполняющем обязанности генерального директора ООО "Газпром нефть шельф" будет сообщена дополнительно", - отметили в компании.

Андрей Патрушев был назначен заместителем генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефть" в 2015 году, он являлся членом правления компании.

В "Газпром нефти" отметили, что за время работы Патрушева в компании на шельфе Сахалина были открыты месторождения "Тритон" и "Нептун", вошедшие в десятку крупнейших нефтегазовых открытий мира тех лет по объему извлекаемых запасов. Под его управлением была завершена реорганизация блока развития шельфовых проектов, а также внедрена программа "Посейдон", объединившая цифровые проекты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы планируют предоставлять застройщикам услуги в новом комплексном формате
По словам замруководителя департамента строительства города Москвы Надежды Каравановой, для реализации проекта необходимо создание единой цифровой площадки для взаимодействия всех участников процесса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС