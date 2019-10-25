Изменение структуры "Яндекса" возможно при решении совета директоров и акционеров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Изменение корпоративной структуры "Яндекса" возможно только при соответствующем решении совета директоров и акционеров компании. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, комментируя законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ.

"Если мы будем вносить изменения в корпоративную структуру, это произойдет только с одобрения совета директоров и акционеров. И, конечно, мы понимаем насколько важно сделать все возможное, чтобы не допустить размытия экономических интересов наших акционеров", - сказал он.

Кроме того, Волож подчеркнул, что он "полностью вовлечен в бизнес компании", планирует "и дальше руководить ею вместе с новым поколением лидеров компании и другими членами управленческой команды".