Победитель конкурса "Лидеры России" Евгений Грабчак стал заместителем министра энергетики

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил победителя конкурса "Лидеры России" Евгения Грабчака заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства РФ.

"Назначить Грабчака Евгения Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

До этого назначения у министра энергетики Александра Новака было семь заместителей.

По данным сайта Министерства энергетики РФ, с декабря 2014 года Грабчак работал в должности директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ.

Грабчак - победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов. Ранее замминистра энергетики был назначен Павел Сорокин, который также был в числе победителей. Конкурс, таким образом, доказывает свою эффективность в вопросах кадровой политики и в контексте функционирующего социального лифта.

Победитель конкурса

"Евгений родился в простой рабочей семье в небольшом городке Краснодарского края, окончил обыкновенную школу с золотой медалью, досрочно поступил в вуз, активно участвовал в факультетской жизни, был председателем студсовета. Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

Он добавил, что Грабчак входит в Клуб победителей конкурса "Эльбрус", где реализует собственный социальный проект. "Думаю, что такой разносторонний и опытный человек справится с новыми задачами и сможет применить все свои способности и знания для развития отрасли и самого министерства", - подчеркнул Комиссаров.

Руководитель конкурса напомнил, что Грабчак в сентябре 2019 года вместе с другими победителями конкурса совершил восхождение на Эльбрус, во время которого участники экспедиции спасли 17-летнего школьника из Вологодской области, который потерял сознание и около суток находился на склоне горы.

Другие назначения

К настоящему моменту около 150 победители конкурса "Лидеры России" получили назначения на высшие государственные посты. Помимо Сорокина и Грабчака, еще трое получили должности замминистров - это Олег Салагай (Минздрав), Илья Торосов (Минэкономразвития) и Дмитрий Волков (Минстрой).

Двое победителей возглавили регионы. Василий Орлов стал губернатором Амурской области, а Дмитрий Артюхов руководит Ямало-Ненецким автономным округом.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в марте - апреле 2020 года.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.