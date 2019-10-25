"Аэрофлот" в зимнем расписании увеличит частоту полетов по 20 маршрутам в РФ и за рубеж

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в своем зимнем расписании увеличит частоту полетов по 20 направлениям как внутри России, так и за рубеж. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Главной особенностью наступающего зимнего сезона станет увеличение количества рейсов по целому ряду маршрутов в сравнении с летом", - сказал собеседник агентства. Речь, по его словам, идет о 20 направлениях во внутрироссийском сообщении, сообщении со странами СНГ и дальнего зарубежья.

Так, число рейсов из Москвы в Дубай увеличится с 21 до 28 в неделю, в Бангкок - с 7 до 14 рейсов, в Пхукет - с 5 до 15 рейсов. Кроме того, исходя из сезонного спроса пассажиров, до пяти рейсов в неделю увеличится частота полетов в Майами. По семь рейсов в неделю из российской столицы будет совершать "Аэрофлот" в Мале. Три рейса в неделю вместо прежних двух запланированы в зимнем расписании в Хошимин и Денпасар, а число рейсов в Коломбо вырастет с двух до пяти.

В сообщении со странами СНГ значительное увеличение частоты полетов запланировано в сообщении между Москвой и Минском: самолеты "Аэрофлота" по данному маршруту будут делать 42 рейса в неделю вместо прежних 35. Во внутрироссийском сообщении чаще станут летать самолеты из столицы в Волгоград (42 рейса вместо 35), Екатеринбург (70 рейсов вместо 63), Красноярск (28 рейсов вместо 21 прежних), Минеральные Воды (42 рейса вместо 35), Нижневартовск (21 рейс вместо 14), Оренбург (28 рейсов вместо 14), Ростов-на-Дону (56 рейсов вместо 28), Санкт-Петербург (154 рейса вместо 140), Сочи (84 рейса вместо 77), Челябинск (42 рейса вместо 35) и Уфу (56 рейсов вместо 49). Кроме того, "Аэрофлот" откроет семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва - Южно-Сахалинск в дополнение к ежедневной частоте дочерней авиакомпании "Россия".

"В общей сложности в зимнем расписании компания будет выполнять полеты по 149 направлениям в 53 странах, маршрутная сеть компании охватит 55 авиалиний на территории России, 17 пунктов в семи государствах СНГ и 77 направлений за рубежом",- заметили в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что дополнительные возможности для пассажиров обеспечит сотрудничество перевозчика с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров "код-шеринга". Благодаря этому в маршрутной сети группы компаний "Аэрофлот" появятся еще 162 неповторяющихся маршрута в 19 странах.

Зимнее расписание вступит в силу 27 октября и будет действовать до 29 марта 2020 года.