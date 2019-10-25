Власти Москвы планируют предоставлять застройщикам услуги в новом комплексном формате

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Новую цифровую площадку планируется создать в Москве для комплексного предоставления застройщикам услуг в строительстве, в дальнейшем новый формат может применяться во всей России, что благоприятно скажется на позиции страны в рейтинге ведения бизнеса. Об этом сообщила в пятницу в ходе пресс-конференции ТАСС о результатах рейтинга "Doing Business - 2020" замруководителя департамента строительства города Москвы Надежда Караванова.

"Предлагаем изменить процедуру предоставления услуг, выстраивать ее, исходя из запроса и потребности застройщика, перейти на клиентский путь предоставления услуг правительства. Мы такой проект комплексных услуг в правительстве разработали, направили его в правительство РФ, сейчас он находится на стадии обсуждения в федеральных органах исполнительной власти. Для реализации этого проекта понадобится создание единой цифровой площадки для взаимодействия всех участников процесса, что позволит кардинально изменить количество взаимодействий участников строительного процесса, прежде всего для застройщиков позволит сократить количество услуг в два-три раза и общий срок административных процедур", - сказала Караванова.

Она добавила, что внедрение и реализация проекта комплексного предоставления услуг - это прорыв, на достижение которого понадобится неопределенное количество времени. По ее словам, все вопросы по взаимодействию в строительстве являются прерогативой федерального законодательства. Для реализации московского проекта будет необходимо внести изменения в десятки федеральных законов, а затем по возможности и необходимости распространить его в России.

"Есть новый проект, который при его реализации позволит изменить всю систему взаимодействия при предоставлении государственными органами своих услуг. Сегодня система работает, исходя из полномочий органов исполнительной власти. У нас 36 ведомств участвует в процессе выдачи согласований и разрешений в процессе строительства, у каждого из этих ведомств может быть порядка 140 взаимодействий и предоставления услуг, включая ресурсоснабжающие организации. Исключение услуги означает исключение полномочий органа власти", - добавила Караванова.

Она уточнила ТАСС, что реализация проекта по комплексному предоставлению услуг благоприятно повлияет на позицию России в ежегодном рейтинге Всемирного банка "Doing business", в котором она в 2019 году заняла 28 место, поднявшись на три пункта. Данный рейтинг оценивает инновационный климат страны, который в России рассчитывается на основе показателей двух городов - Москвы (вес 70%) и Санкт-Петербурга. По ее словам, на позицию России в рейтинге повлияли следующие реформы в сфере строительства: автоматизация выдачи разрешительной документации, оптимизация процедур технологического присоединения, сокращение сроков предоставления услуг в строительстве, упрощение порядка проведения инженерных изысканий.

Рейтинг Doing business

Ранее Всемирный банк сообщил, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить эту задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business.

Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).

Первые два места рейтинга, как и годом ранее, заняли Новая Зеландия и Сингапур. Третье место заняла Дания, сместив Гонконг, который держал "бронзу" два года подряд. Помимо этих стран в десятку наиболее привлекательных с точки зрения ведения бизнеса вошли Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Всего за прошедший год правительства 115 стран мира провели 294 реформы, чтобы облегчить ведение бизнеса для частного сектора.