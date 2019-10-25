Суд признал недостоверными публикации зарубежных СМИ о Дерипаске

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times , а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах дела.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников в ходе судебного заседания привел доводы о том, что публикации в зарубежных СМИ основаны на не проверенной информации и содержат сведения, прямо наносящие ущерб деловой репутации его доверителя обвинительными заголовками. Так, в заголовке статьи в The Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира", по словам адвоката, содержатся сведения о якобы нарушении закона, в статье The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами" заявляется о якобы факте причастности к деятельности преступной организации, что также является уголовно наказуемым нарушением, и о якобы шпионстве за конкурентами, что порочит бизнес-репутацию. В материале The Nation "Кремлевские связи Маккейна" приводится информация о том, что черногорский алюминиевый завод якобы был приобретен в ходе непрозрачного приватизационного тендера, якобы имели место угрозы в отношении двух конкурентов, и якобы "завод был захвачен Дерипаской по требованию Путина".

Мельников отметил, что, по мнению стороны истца, при публикации данных сведений зарубежные СМИ не проверили информацию, возможно, предоставленную им источниками, иначе они могли бы в письменном виде предоставить копии подтверждающих документов.

Представитель истца ходатайствовал об удовлетворении иска в полном объеме, включая удаление публикаций со страниц в интернете и публикацию опровержения.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ для того, чтобы они могли участвовать в процессе и приводить свои доводы, ответчики были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились. В ходе предварительных слушаний сторона истца приобщила к делу нотариально заверенные копии трех публикаций о Дерипаске, признания недействительными которых добиваются. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников пояснял, что признание публикаций не соответствующими действительности может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.

Суть иска

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.