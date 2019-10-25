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На Ставрополье построят завод нитроцеллюлозы после экологической экспертизы

Объем прогнозируемых инвестиций превышает 6,3 млрд рублей, запуск завода намечен на 2021 год

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Строительство завода по производству нитроцеллюлозы в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье начнется только после экологической экспертизы. Об этом в пятницу заявил губернатор края Владимир Владимиров, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Ранее компания "Химинвест" заявила о намерении построить завод в городе Лермонтов, который находится на территории эколого-курортного региона Кавминвод. Объем прогнозируемых инвестиций превышает 6,3 млрд рублей, запуск завода намечен на 2021 год. В социальных сетях жители региона выражали обеспокоенность в связи со строительством химического предприятия.

"Лермонтов входит в агломерацию курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Поэтому строительство будет возможно только после прохождения всех экологических экспертиз, подтверждающих его экологическую безопасность", - цитирует пресс-служба губернатора Владимирова.

Глава региона отметил, что строительство крупного завода поможет развитию города. "Лермонтов - город с большим потенциалом. Сегодня он нуждается в инвестициях и новых рабочих местах. Новые производства в городе - дополнительный импульс его развитию", - сказал он.

Завод по проекту сможет выпускать 7,2 тыс. тонн продукции в год. Нитроцеллюлоза используется во многих отраслях российской промышленности: при производстве лакокрасочных материалов, типографских красок, специальных эмалей для обработки кожи, стекла, черных и цветных металлов и бумаги. Ранее представители компании сообщали журналистам, что предприятие планируется построить на территории промышленной зоны города, замкнутый цикл производства исключает возможность вредных выбросов в атмосферу, а отработанная вода будет проходить несколько этапов очистки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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