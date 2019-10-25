Два судна для Северного морского пути заложили на Зеленодольском заводе в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Корпуса двух судов ледового класса для Северного морского пути были заложены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в СК "Ак Барс") в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба завода.

"Судам были присвоены наименования - "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин" в честь академиков транспорта, директоров институтов морской отрасли ЛенморНИИпроект и ЦНИИМФ. <…> Их строительство ведется в рамках Федерального целевого проекта "Северный морской путь" по программе госкорпорации "Росатом" по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие" (будущая эксплуатирующая компания судов). Планируется, что они будут задействованы для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развитию портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Суда будут строиться для нужд Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта.

Лоцмейстерские суда ледового класса Ice3 разработаны "Морским инженерным бюро". Корабли могут использоваться для постановки и обслуживания навигационного оборудования, доставки на береговые объекты средств навигационного оборудования и радиотехнических средств навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании "Ак Барс": зеленодольский завод им. Горького, казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".