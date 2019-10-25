Хайнаньский аэропорт Мэйлань планирует открыть авиасообщение с Омском

ХАЙКОУ, 25 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) Мэйлань планирует в ближайшее время открыть авиасообщение с Омском. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По данным газеты, в настоящее время из Хайкоу осуществляются рейсы в 129 аэропортов Китая и мира. Предстоящей зимой и весной к ним добавятся еще пять точек назначения: новый пекинский аэропорт Дасин, Цинъян (китайская провинция Ганьсу), Улан-Хото (автономный район Внутренняя Монголия), Нейпьидо (столица Мьянмы) и Омск.

Всего с 27 октября этого года по 28 марта 2020 года планируется осуществить 5654 рейса, что на 6,56% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, администрация аэропорта сообщила об увеличении количества рейсов в китайские города Чанша, Чунцин, Гуйян, Циндао, Сиань, Ухань и Наньнин. То же касается и международных рейсов в южнокорейский Пусан, вьетнамский Хошимин, Нейпьидо, Омск и Новосибирск.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году, став крупнейшей воздушной гаванью острова Хайнань. Общая площадь аэродромных сооружений там достигает 322,3 тыс. кв. м. В аэропорту планируется увеличить количество парковочных мест, построить удобную транспортную развязку и повысить бесперебойность в обслуживании растущего пассажиропотока.

В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 6,81% в годовом выражении и достиг 24,12 млн человек. К середине декабря 2019 года администрация планирует завершить строительство второго терминала аэропорта Мэйлань и укладку еще одной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км, благодаря которой воздушная гавань сможет принимать самые крупногабаритные авиалайнеры в мире. После ввода в эксплуатацию второго терминала пассажиропоток воздушной гавани планируется увеличить к 2025 году до 35 млн человек в год.