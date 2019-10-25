РЖД увеличили чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев в 2,1 раза

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла за январь - сентябрь 2019 года, по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, в 2,1 раза и достигла 65,34 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка РЖД за отчетный период увеличилась на 3,86%, до 1,38 трлн рублей, доналоговая прибыль возросла на 72,97% и достигла 103,07 млрд рублей.

Прибыль от продаж за девять месяцев составила 145,8 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее.