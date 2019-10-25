Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД увеличили чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев в 2,1 раза

Чистая прибыль составила 65,34 млрд рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла за январь - сентябрь 2019 года, по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, в 2,1 раза и достигла 65,34 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка РЖД за отчетный период увеличилась на 3,86%, до 1,38 трлн рублей, доналоговая прибыль возросла на 72,97% и достигла 103,07 млрд рублей.

Прибыль от продаж за девять месяцев составила 145,8 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем заявленных резидентами "Архыза" инвестиций достиг 12 млрд рублей
На территории особой экономической зоны "Архыз" зарегистрировано 32 резидента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС