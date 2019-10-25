Технопарк для МСБ за 500 млн рублей планируют открыть в Петрозаводске в 2020 году

ТАСС, 25 октября. Технопарк для малого и среднего бизнеса (МСБ), который создается для реализации задач нацпроекта, планируют открыть в Петрозаводске в Карелии во II квартале следующего года. Как сообщили журналистам в Министерстве экономического развития и промышленности Карелии, создание технопарка обойдется более чем в полмиллиарда рублей, около 20% средств будут вложены частным инвестором.

"Обустройство технопарка, в том числе текущий ремонт помещений парка, приобретение и монтаж оборудования планируется осуществлять за счет средств инвестора - это 113 млн рублей, а также субсидий из регионального и федерального бюджетов - 403 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован во II квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Технопарк создается в микрорайоне Южной промзоны Петрозаводска. Как уточнили ТАСС в региональном министерстве, технопарк будет ориентирован на переработку природного камня. Резидентам будут не только предоставлять площади, но и необходимое для обработки камня оборудование, что позволит ускорить создание новых производств, а также сократить затраты бизнесменов.

Кроме того, для технопарка планируется создать управляющую компанию, которая, помимо администрирования самого парка, будет оказывать поддержку резидентам в реализации продукции.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Создание технопарков в Карелии также предусмотрено в стратегии социально-экономического развития республики до 2022 года. Добыча и обработка камня в Карелии является значительной частью экономики республики, в частности, в регионе добывают гранит, мрамор, а также габбро-диабаз - вулканическую горную породу, близкую к базальту.