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Рыболовный траулер "Лев" спустили на воду в Ленобласти

Траулеры проекта 1701 предназначены для промысла и обработки улова на борту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Церемония спуска на воду среднего рыболовного морозильного траулера "Лев" проекта 1701 прошла в пятницу на территории судостроительного комплекса "Пелла" в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса.

"Церемония спуска на воду прошла успешно", - сказал представитель пресс-службы.

"Лев" - уже четвертый траулер, который спускают на ОАО "Пелла" в текущем году.

Траулеры проекта 1701 предназначены для промысла и обработки улова на борту судна.

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РоссияЛенинградская область
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