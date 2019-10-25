Россиянам могут разрешить оплачивать поездки в метро и электричках пустыми бутылками

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки. Это следует из приглашения, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний (копия есть в распоряжении ТАСС, его подлинность агентству подтвердили в Минпромторге).

"Минтранс сообщает о переносе совещания с заинтересованными государственными органами и компаниями по вопросу реализации пилотного проекта по установке на станциях метрополитена/железнодорожных станциях терминалов по обмену пластиковых/стеклянных/алюминиевых бутылок (фандоматов) на пополнение транспортных карт/баллы для оплаты городской парковки с последующим направлением собранной тары компаниям, специализирующимся на переработке отходов", - говорится в письме.

К обсуждению установки таких фандоматов Минтранс пригласил "РЖД", "Московский метрополитен", "Петербургский метрополитен", "Нижегородское метро", правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российского экологического оператора, Минприроды России, Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и компании "РТ-Инвест", "Современный рециклинг" и "Зеленая собака". Список участников в пятницу опубликовал Telegram-канал "Зеленый змий". Совещание состоится в Минтрансе, следует из данных приглашения.

В пресс-службе Минтранса сообщили ТАСС, что ведомство действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. В Минпромторге ТАСС подтвердили, что получили письмо и намерены участвовать. ТАСС также запросил комментарии департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена.

В Минприроды не смогли подтвердить получение приглашения на совещание, однако отметили, что в общих чертах идею поддерживают. "Концептуально мы поддерживаем способы минимизации использования одноразовых изделий из пластика как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия - это нужно учитывать. Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики", изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В "РТ-Инвест" ТАСС ответили, что компания готова обсуждать свое участие в таких проектах. "Озвученная инициатива может быть важным звеном национальной сети по сбору вторичных ресурсов для последующей переработки. При этом производство данных устройств будет целесообразнее локализовать на территории России для снижения их себестоимости, а также для создания принципиально новой конфигурации фандоматов с учетом комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами", - заявили в пресс-службе компании.

Фандоматы в России

Фандомат (или пандомат) - это устройство для приема использованной тары. Такие автоматы распространены за границей и работают по принципу залоговой стоимости: в цену товара закладывается стоимость обращения с использованной упаковкой, потребитель может вернуть себе этот депозит в виде денег или скидок, если вернет упаковку в фандомат. Участники рынка указывают, что собранная через фандоматы тара поступает чистой и менее поврежденной, чем из обычного мусорного контейнера. Это позволяет эффективнее ее переработать и большую долю полезных компонентов упаковки вернуть в оборот.

Фандоматы ранее пробовали устанавливать в Москве, но они не стали широко распространены. В 2019 году с началом реформы мусорной отрасли обсуждение проектов таких автоматов оживилось в России. Так, Российский экологический оператор (РЭО) анонсировал запуск до конца 2019 года проекта по созданию сети фандоматов в трех мегаполисах РФ. Затем несколько связанных с этой темой соглашений было подписано на ПМЭФ-2019: между Unilever и X5 Retail Group, Unilever и РЭО, РЭО и компанией - "РТ-Инвест". Согласно этим договоренностям, аппараты начнут появляться в магазинах Москвы и общественных местах столицы, Подмосковья и Казани в 2019-2020 годах.

В разное время идею развития сети фандоматов в РФ поддерживали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер РФ Алексей Гордеев.