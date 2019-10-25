Медведев упрекнул США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС

"Вот сегодня там один из министров, находящийся в Узбекистане, из Соединенных Штатов Америки, я уж не помню даже какой из министров, их там много, сказал, что сотрудничество между Евразийским Союзом и Узбекистаном затруднит присоединение Узбекистана к ВТО, - прокомментировал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета. - Что тут можно сказать, это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы".

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал проявлением неконкурентной борьбы заявления США о том, что сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС затруднит вступление этой страны в ВТО.

По мнению премьер-министра РФ, такие заявления странно слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и по сути дезорганизует международный торговый оборот. Глава российского правительства выразил предположение, что интеграционные процессы, происходящие в Евразии, коллегам на Западе "не сильно нравятся". "Но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнерами по всем направлениям продолжим", - подытожил Медведев.

Как ранее сообщило узбекское интернет-издание Газета.uz, министр торговли США Уилбур Росс в ходе бизнес-форума Американо-узбекской торговой палаты заявил, что желание Узбекистана вступить в ЕАЭС может усложнить и растянуть процесс вступления этой страны в ВТО.

Планы Узбекистана на ЕАЭС и ВТО

Согласно концепции комплексного социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года, правительство республики планирует изучить вхождение страны в ЕАЭС и ВТО в период с 2022 по 2025 годы.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла журналистам, что анализ возможных условий и рисков для вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз должен завершиться до конца 2019 года. В свою очередь, первый заместитель спикера Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) Садык Сафаев отмечал, что республика внимательно изучает все плюсы и минусы от вступления в союз.

Узбекистан впервые подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году. В июле 2019 года представитель республики при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Улугбек Лапасов встретился с гендиректором Всемирной торговой организации Роберту Азаведу и передал ему меморандум о внешней торговле. Как отметил глава ВТО, это знаменует начало официального переговорного процесса по вступлению республики в организацию.

Общий финансовый рынок

Медведев считает, что взаимодействие стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) развивается успешно, участникам предстоит приступить к созданию общего финансового рынка.

"В целом евразийская экономическая интеграция развивается успешно, мы стремимся раскрыть потенциал Союза, предпринимаем шаги для стимулирования деловой активности и экономического роста. Экономические показатели у стран Союза неплохие, продолжает расти совокупный валовый продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство", - констатировал председатель правительства. При этом он подчеркнул: "Нам нужно поддержать темпы роста взаимной и внешней торговли "пятерки" по всем товарным группам".

Одним из направлений совместной работы глава кабинета министров РФ назвал "укрепление внутреннего контура интеграции, совершенствование наднационального регулирования". "Мы принимаем практические решения по новым рынкам товаров, обеспечивая их свободное обращение на всей территории Союза, следим, чтобы эти правила были прозрачными, понятными", - отметил Медведев. Он напомнил, что изначально было выявлено 56 барьеров для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, подчеркнув, что "удалось ликвидировать две трети - 36 барьеров". "Темп нормальный, но чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться вперед, уверен, что все страны "пятерки" это понимают и будут подходить конструктивно к решению этих задач, находить взаимоприемлемые решения".

"Рассчитываем на активную совместную работу и по созданию общего финансового рынка", - заявил Медведев. Он сказал, что "лидеры стран уже утвердили концепцию его формирования, необходимо приступить к реализации достигнутых договоренностей".

"Мы рассматриваем в качестве приоритета углубление евразийской интеграции, улучшение работы общего рынка Союза, устойчивое развитие всех стран "пятерки". Россия будет готова и далее активно содействовать достижению этих целей. Наднациональное регулирование в рамках Евразийского экономического союза в первую очередь должно ощущаться жителями наших стран, повышать их благосостояние, создавать общее пространство самореализации с равными возможностями, пространство, где жители Союза могут получить образование, построить бизнес, заниматься карьерой независимо от того, где они родились и какой у них паспорт", - указал премьер-министр РФ.

Общие правила на алкогольном рынке ЕАЭС

Медведев считает, что ЕАЭС необходимы общие правила регулирования алкогольного рынка. "Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговли - они сейчас есть, - но и позволят эффективнее следить за его [алкоголя] качеством безопасности. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе", - сказал председатель правительства.

По его мнению, внимания участников встречи "требует и оборот драгоценных металлов и камней, вопросы вывода такой продукции на экспорт".

Торговля между ЕАЭС и Сербией

Премьер-министр рассчитывает на рост взаимной торговли между ЕАЭС и Сербией после подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). "С подписанием соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией наше сотрудничество выйдет на новый уровень, это знаковое событие в наших торгово-экономических отношениях. Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь за счет снижения ввозных пошлин", - заявил он.

Медведев отметил, что и для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы, так как "сербские товары на более выгодных условиях смогут войти на рынок Союза, который сейчас составляет 183 млн потребителей, а его совокупный ВВП приближается в $2 трлн". "Конечно, и товары стран - участников ЕАЭС будут лучше представлены на сербском рынке по разумным ценам", - добавил премьер.

Глава правительства указал, что интерес иностранных партнеров к расширению торгово-экономических связей со странами "пятерки" растет, напомнив, что 25 сентября вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Он выразил уверенность, что эта договоренность с Пекином "будет ориентиром, чтобы найти новые форматы сотрудничества". "Это в полной мере отвечает нашей инициативе формирования Большого евразийского партнерства, которое могло бы объединить потенциал ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и других государств Азии и Европы", - добавил Медведев.

Он также напомнил, что через два дня заработает временное соглашение о ЗСТ с Ираном, положительного эффекта в ЕАЭС ждут и от соглашения с Сингапуром, идут переговоры с Индией, Египтом, Израилем. Кроме того, на полях саммита Россия - Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и Африканским союзом. "На этом фундаменте будем выстраивать многоплановые связи со странами Африканского континента", - заявил премьер-министр РФ.