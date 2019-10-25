National Grid Partners поддержит стартапы, трансформирующие энергетику с помощью AI и IoT

ТАСС, 25 октября. Дочернее подразделение компании National Grid, занимающееся венчурным инвестированием, выделит финансирование для поддержки трех стартапов, ориентированных на цифровую трансформацию энергетического сектора с помощью ИИ и Интернета вещей, сообщило издание Power Engineering.

Два из трех стартапов занимаются исследованием возможностей применения алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта в энергетике. Техасская SparkC Recognition представляет собой AI-платформу для управления энергосистемами, а калифорнийская Uniphore позволяет автоматизировать сервисы клиентской поддержки.

Исключение составляет британская CNIGuard, разрабатывающая IoT-сенсоры, подключаемые к облачным сервисам для мониторинга и обеспечения безопасности активов, а также информационной поддержки управленческих решений за счет обработки данных.

На сегодняшний день National Grid Partners, базирующаяся в Кремниевой долине, уже оказала поддержку 18 технологическим компаниям и инвестировала более $100 млн в их развитие.