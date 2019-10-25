Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

National Grid Partners поддержит стартапы, трансформирующие энергетику с помощью AI и IoT

Компания уже оказала поддержку 18 технологическим предприятиям и инвестировала более $100 млн в их развитие

ТАСС, 25 октября. Дочернее подразделение компании National Grid, занимающееся венчурным инвестированием, выделит финансирование для поддержки трех стартапов, ориентированных на цифровую трансформацию энергетического сектора с помощью ИИ и Интернета вещей, сообщило издание Power Engineering.

Два из трех стартапов занимаются исследованием возможностей применения алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта в энергетике. Техасская SparkC Recognition представляет собой AI-платформу для управления энергосистемами, а калифорнийская Uniphore позволяет автоматизировать сервисы клиентской поддержки.

Исключение составляет британская CNIGuard, разрабатывающая IoT-сенсоры, подключаемые к облачным сервисам для мониторинга и обеспечения безопасности активов, а также информационной поддержки управленческих решений за счет обработки данных.

На сегодняшний день National Grid Partners, базирующаяся в Кремниевой долине, уже оказала поддержку 18 технологическим компаниям и инвестировала более $100 млн в их развитие.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Объем заявленных резидентами "Архыза" инвестиций достиг 12 млрд рублей
На территории особой экономической зоны "Архыз" зарегистрировано 32 резидента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС