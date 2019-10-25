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Посол Франция в России: мы заинтересована в сотрудничестве с Кабардино-Балкарией в туризме

Сильви Берманн высказал заинтересованность в развитии горного кластера на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Посол Франции в России Сильви Берманн во время визита в Кабардино-Балкарию (КБР) высказала заинтересованность в развитии горного кластера на Эльбрусе. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня у нас довольно много проектов в области экологического и горного туризма. Как вы знаете, 2021 год объявлен перекрестным годом Франции и России, и, по моему мнению, именно Северный Кавказ, и в особенности проект развития Эльбруса, могут занять центральное место в повестке региональных вопросов как пример эффективного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативы по горному кластеру и с интересом относимся к практической реализации этих начинаний", - сказала посол Франции во время встречи с главой КБР Казбеком Коковым.

Отмечается, что во время встречи обсуждены перспективы сотрудничества сторон в части реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в рамках развития туристско-рекреационного комплекса региона.

"Мы придаем важное значение установлению и развитию экономических связей, и считаем одной из приоритетных задач внешнеэкономической деятельности привлечение инвестиций в региональную экономику. Уверен, ваш визит в республику придаст новый импульс нашему дальнейшему многоплановому партнерству", - подчеркнул Коков.

В рамках пребывания в Кабардино-Балкарии представители дипломатической миссии посетили ВТРК "Эльбрус", ознакомились с его инфраструктурными объектами, организацией работы сети пассажирских канатных дорог, строительство которых является частью реализуемого на территории СКФО совместного проекта АО "Курорты Северного Кавказа" и французской компании POMA S.A.S.

Теги
РоссияСеверный КавказБерманн, СильвиСКФОКабардино-Балкария
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